Падение метеорита в районе Самары попало на видео

Жители Самары и нескольких районов области в субботу вечером, 6 апреля, видели яркую вспышку и услышали громкий звук, похожий на взрыв, сообщает телеканал "360".

Как пояснил РИА "Новости" директор клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгений Баранский, скорее всего это было падение метеорита.

В соцсетях мнение разделилось: одни заявили, что это просто молния, другие заявляют о метеорите. Сторонники версии падения космического тела объяснили, что после вспышки звук был громкий и достаточно короткий, тогда как после молнии грохот грома продолжается некоторое время.

В ГУ МЧС по Самарской области сообщили, что звук и вспышка появились над Самарой в 21:50. В ходе проверки ведомства выяснилось, что никаких происшествий или аварийных ситуаций в регионе не произошло.