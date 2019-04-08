ГУ МЧС России по Алтайскому краю опубликовало на своем сайте прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций на территории региона в период до 11 апреля.

Так, по-прежнему в регионе сохраняется высокий риск техногенных пожаров, ДТП, подтоплений и происшествий в системах ЖКХ.

Ночью столбики термометров поднимутся до -1…+4°C, а днем будет еще теплее: +2…+6°C.

10 и 11 апреля прогнозируются осадки, а 9 и 10 числа сильный ветер. Местами его порывы могут достигать до 20 м/с.

Наиболее высока вероятность возникновения пожаров в Барнауле, Бийске и Волчихинском районе.

Сохраняется риск ДТП, в том числе из-за сложных погодных условий: дождя и ветра.

Самыми опасными в этот период могут стать трассы: P-256 "Чуйский тракт", А-322 (Барнаул – Рубцовск – Казахстан), К-02 (Павловск – Камень-на-Оби – Новосибирск), а также автодороги Алейского, Косихинского, Первомайского и Троицкого районов.

Кроме того, прогнозируется ухудшение гидрологической обстановки из-за осадков.

Подтопления низменных участков местности талой водой могут наблюдаться в Алейском, Бийском, Красногорском, Краснощековском, Рубцовском, Солтонском, Третьяковском и Чарышском районах.