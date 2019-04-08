В Барнауле 12 апреля с единственным концертом выступит известный музыкант и композитор Ян Максин. Он родился и вырос в Петербурге, но в 17 лет уехал в США. Там же окончил летную школу, так как с детства бредил авиацией. Однако страсть к музыке оказалась сильней. Сегодня критики говорят о неповторимом стиле Максина игры на виолончели. Кажется, он виртуозно исполняет абсолютно все: от классики, джаза, блюза, до музыки народов мира, виртуозно смешивая все эти жанры и добавляя свое. Помимо этого Ян Максин исполняет песни на 17 языках. Накануне выступления в столице Алтайского края Ян Максин рассказал Amic.ru, как его "связали" музыка и авиация, как с помощью песен удается выучить языки и в какую точку России музыкант мечтал попасть всю жизнь.

Корр.: В одном из интервью вы рассказывали, что в юности у вас было две страсти: музыка и авиация. Откуда зародились эти увлечения. И почему вы выбрали музыку. Есть ли что-то, что роднит для вас музыку и полеты?

Ян Максин: Музыка всегда была частью нашей повседневной жизни в семье. Она окружала меня в той или иной форме с утра до вечера: радио, пластинки, фортепиано и гитара, на которых играли родители, а затем и я сам. Летом мы жили на даче неподалеку от маленького аэродрома, откуда летали спортивные Яки и Ан-2, бросающий парашютистов. Я мог просиживать целые дни напролет, наблюдая за ними. Потом когда мне было лет десять, я стал ездить на аэродром, познакомился с летчиками. Один из них, Николай Владимирович Кравченко, взял меня с собой прокатиться на Ан-2. Этот полет стал самым ярким впечатлением и воспоминанием всего детства и определил все последующее развитие событий. Музыка и авиация очень разные, я бы сказал что-то вроде инь и ян. И они мне оба были одинаково необходимы в течение всей моей жизни.

Корр.: География ваших выступлений весьма широка. А где вы еще не были, но куда очень хотели бы попасть? И куда хотели бы вернуться?

Я.М.: Вот только что попал на Байкал – мечтал попасть сюда всю свою жизнь. Еще мечтаю посетить Алтай уже очень давно. И надеюсь, что он станет моим регулярным местом перезарядки батареек и источником вдохновения. На данный момент для меня такими местами являются Северная Калифорния, каньоны Аризоны и высокогорное Озеро Тахо на границе Калифорнии и Невады.

Корр.: Вы любите исполнять народные песни и поете на 17 языках. Насколько легко вы заучиваете слова из чужого языка? И были ли случаи, когда вы выучили язык благодаря песням?

Я.М.: Я так выучил и английский, и французский. Чем больше заучиваю, тем быстрее становится этот процесс. И тем легче становится познавать фонетику каждого нового языка.

Корр.: За творчеством каких современных российских музыкантов вы следите и почему? Кто вам наиболее симпатичен и с кем вместе вы хотели бы выступить? Удалось ли вам выступить вместе с Борисом Гребенщиковым, и если да, то каковы ваши впечатления? Оправдалось ли ожидание?

Я.М.: С Гребенщиковым пока не удалось, но я надеюсь, что это вскорости произойдет все-таки. В прошлом году мне удалось пригласить в качестве гостя к себе на концерт Федора Чистякова, основателя группы "Ноль". Еще я познакомился с талантливым музыкантом Юрием Наумовым и даже записался у него в новом альбоме. Очень хотел бы выступить с группой "Океан Эльзы".

Корр.: В одной из статей о вас прочитала, что в Америке вы часто выступаете в детских домах или домах престарелых. А в России проводите подобные мероприятия?

Я.М.: Да, конечно. Выступал уже неоднократно в домах престарелых и в школах. Вот не далее как на прошлой неделе делал детский концерт в Омске. И всегда ищу новые возможности.

Корр.: Насколько плотный у вас гастрольный график? Как часто удается побывать дома, с семьей? И чем вы любите заниматься, когда у вас свободный вечер дома, в кругу семьи?

Я.М.: В прошлом и настоящем году очень плотный: до 15-ти концертов в месяц. А во время российских гастролей и того больше. Дома стараюсь провести каждую свободную минуту, когда не работаю. У сына сейчас новое хобби – кулинария, и мы много вместе готовим. А еще мы большие фанаты Нагиева – в прошлом году просмотрели весь сериал "Кухня". А когда у него каникулы, он ездит на гастроли вместе со мной.

Корр.: Что бы вы посоветовали юным музыкантам, которые пока еще только мечтают покорить мир. Что помогает достичь мечты?

Я.М.: Посоветовал бы следовать мечте и верить в себя. Это мы можем построить только сами и никакие похвалы извне не помогут. Искать новые источники вдохновения, следить за жизнью великих людей. Мне кажется, что мечта покорить мир, возможно, ошибочна: можно мечтать сделать мир лучше, подарить радость людям. А покорить кого-либо как самоцель, мне кажется, не принесет отдачи и удовлетворения в конечном итоге.

Концерт Яна Маскина под названием "Музыка странствующей виолончели" при поддержке Amic.ru состоится 12 апреля в 19:00 в концертном зале АлтГУ (ул. Димитрова, 66). В преддверии выпуска нового альбома, музыкант познакомит слушателей с самыми свежими инструментальными композициями, вдохновленными недавними гастролями по Кавказу, Балканам, Ближнему Востоку и Восточной Сибири. Также прозвучат песни на разных языках (турецком, курдском, армянском, македонском, французском, итальянском, испанском, португальском, арабском, грузинском).

ИА "Амител" разыгрывает два билета на концерт Яна Маскина. Принять участие в розыгрыше вы можете в нашей группе "ВКонтакте". Там же указаны условия розыгрыша.