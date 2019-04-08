Глава МЧС России Евгений Зиничев 6 апреля прибыл в Горный Алтай, проверил готовность экстренных служб к паводку и провел координационное совещание в правительстве на эту тему, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Несмотря на то, что в этом году из-за малоснежной зимы риски значительно ниже, он поручил уделить особое внимание превентивным мероприятиям.

В их числе информирование населения об угрозе паводка, в том числе с помощью громкоговорителей и подомовых обходов, а также проверка готовности гидротехнических сооружений к пропуску вод.

В целом министр остался доволен уровнем подготовки к прохождению паводка и началу пожароопасного сезона.

"Ознакомившись с обстановкой, я могу сказать, что ситуация находится под контролем", – оценил Зиничев.