Клавишник советской и российской рок-группы "Альянс" Олег Парастаев на своей страничке в социальной сети "ВКонтакте" сообщил о причине блокировки их клипа "На заре".

По его словам, заблокировали весь канал музыканта с формулировкой "за спам, обман и мошенничество".

Он подозревает, что система безопасности так среагировала на резкий всплеск посетителей после премьеры ролика, снятого еще в марте 1987 года.

"Подал апелляцию, надеюсь разберутся по справедливости, так как я уж точно ничего не накручивал", – уточнил Парастаев.