Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире национального телеканала объявил о готовности вести переговоры с Владимиром Путиным, сообщает Regnum.

В качестве темы для обсуждения шоумен назвал ситуацию с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, которые отделились от Украины в 2014 году.

Он выразил уверенность, что "минские договоренности нуждаются в реформировании".

По его словам, альтернативой могли бы быть прямые переговоры с президентом России в присутствии представителей Запада.

При этом Зеленский уточнил, что не собирается жертвовать людьми и территориями.

Стоит отметить, что ранее он рассматривал возможность встречи с Путиным и по поводу Крыма, правда представленная им ситуация выглядела совсем нереалистичной.