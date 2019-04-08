Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире национального телеканала объявил о готовности вести переговоры с Владимиром Путиным, сообщает Regnum.
В качестве темы для обсуждения шоумен назвал ситуацию с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, которые отделились от Украины в 2014 году.
Он выразил уверенность, что "минские договоренности нуждаются в реформировании".
По его словам, альтернативой могли бы быть прямые переговоры с президентом России в присутствии представителей Запада.
При этом Зеленский уточнил, что не собирается жертвовать людьми и территориями.
Стоит отметить, что ранее он рассматривал возможность встречи с Путиным и по поводу Крыма, правда представленная им ситуация выглядела совсем нереалистичной.
Комментарии
хороший клоун не может быть хорошим президентом
"переговоры с президентом России в присутствии представителей Запада"
Чтобы Путин тумаков не навалял, как навязчивому подростку?!
А вот готова ли другая сторона - большой вопрос...
Победит поди
Переговоры невозможны - нас там нет!
а сценку смешную приготовил?
8.04.2019 09:20
- гость -
"Переговоры невозможны - нас там нет!"
Это вы о чём? Просто понедельник - заклинило?
Переговоры нужно вести с главами Донецкой и Луганской народных республик?!
Я щитаю што Нам эти переговоры не нужные.
А по Крыму Зеленский видимо понял,что то была не аннексия,а обыкновенный аккуратный аншлюз.То есть добровольное соединение частей одного народа с последующими парадами,фейерверками,цветами,концертами и радостными лицами.
они в долгую выиграют, как всегда.
а дедушка на переговорах расскажет про бабушку lol