Мужчина 1973 года рождения погиб в результате наезда автомобиля в Бийске – трагический инцидент случился на улице Трофимова.

Как сообщили порталу Amic.ru в краевой ГИБДД, авария произошла 7 апреля в 22:10 в районе дома №29. Известно, что водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2108, допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому переходу.

В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

По факту аварии проводится проверка.