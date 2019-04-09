Законы этикета довольно просты, если в них разобраться. И освоить эти правила поведения может каждый. Некоторые современные девушки стремятся быть успешными в бизнесе, быть сексуальными и раскрепощенными, агрессивно демонстрируя свое тело, слепо следуя трендам и социальным сетям. А чувствует ли она себя комфортно? И как чувствуют себя люди из ее окружения?

Правила этикета многие люди в современном мире считают чем-то старомодным и покрытым нафталином. Большинство держат в голове стереотип о том, что хорошие манеры – это пережитки прошлого или пафос аристократов. На самом деле этикет – это правила комфортной жизни и существования в обществе. В основе – чувство собственного достоинства и уважение к себе и окружающим. Удобно нам – удобно с нами.

Руководитель студии "Пространство этикета" – эксперт Евгения Скиба обучает взрослых и детей правилам современного этикета. За прошедший год Евгения провела около сорока мастер-классов, тренингов и лекций не только в Барнауле, но и в Алтайском крае, в том числе участвовала в международном форуме "АТР".



Правило №1

Дресс-код в офис, в театр, на встречу с подругами, при выборе одежды всегда учитывать – где мы, с кем и какая цель встречи. В офисе не нужно демонстрировать свою сексуальность и подчеркивать женственность. Оставьте это для свидания. На работу приходят работать. Прическа, одежда, аксессуары должны быть продуманы.



Правило №2

Быть на равных с мужчиной в деловом мире можно. В бизнесе мы профессионалы, а не М и Ж. В светской ситуации позвольте мужчине быть сильным, смелым и благородным. Позвольте мужчине быть героем!



Правило №3

Чтобы чувствовать себя комфортно в ресторане – изучите правила столового этикета: как сидеть за столом, как пользоваться приборами и салфеткой, как вести светскую беседу. Что можно, а что запрещено, должен знать каждый!

Точно нельзя: поправлять прическу или макияж за столом, пользоваться зубочисткой, болтать по телефону или "сидеть" в социальных сетях.

Правило №4

Каждая леди должна уметь садиться и выходить из автомобиля. Она умеет элегантно снимать верхнюю одежду и знает, куда поставить сумочку. "Выход в свет" и самопрезентация – уроки длиною в жизнь.



Правило №5

Воспитанный человек не обращает внимания на недостатки в поведении другого, пока это не угрожает его чести или здоровью. Поэтому не стоит указывать посторонним на их минусы в воспитании. Не нужно стремиться произвести правильное впечатление, нужно вести себя легко и непринужденно.

Эти и другие правила вы можете узнать на специальных занятиях по этикету Евгении Скибы. Записаться на семинар можно через ее Instagram @prostranstvoetiket или по номеру телефона: 8-913-222-31-94.