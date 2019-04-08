Генсек Совета Европы (ПАСЕ) рассказал Financial Times, к каким последствиям может привести выход России из организации, сообщает РИА "Новости".

"Думаю, многие не в состоянии представить, каким потрясением это может быть для Европы, – заявил Турбьерн Ягланд. – Но это может скоро произойти".

По его словам, ПАСЕ – это единственная организация, связывающая РФ с ЕС в судебном порядке.

И если страна выйдет из нее – это приведет к новой "разделительной черте" в Европе, считает Ягланд.

В качестве единственной меры предотвратить такое развитие событий он назвал возвращение России права голоса.

Напомним, российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией.

В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.

В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий.

10 октября 2018 года Ягланд заявил, что права России на представительство в уставных органах СЕ (Комитете министров и Парламентской ассамблее) могут быть приостановлены с июня 2019 года за систематическую неуплату членских взносов.

В ответ глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сама выйдет из СЕ, если оппоненты в составе этой организации будут настаивать на исключении Москвы.