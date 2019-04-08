Молодые архитекторы разработают новый, уже четвертый, проект парка "Изумрудный". Также они предлагают переименовать парк. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил депутат краевого парламента Владислав Вакаев.

"Группа молодых архитекторов Барнаула решила объединить свои усилия для разработки проекта реконструкции парка. К ним присоединилось также объединение ландшафтных дизайнеров города Барнаула. Включился в работу этого коллектива и я. Творческая группа работает при поддержке маститых архитекторов – Станислава Зенкова и Александра Деринга", – написал Владислав Вакаев.

Детали проекта он раскрывать не стал, к концу апреля это должны сделать разработчики.

Вакаев рассказал, что "концепция парка разрабатывается с учетом современных тенденций развития общественных пространств, с опорой на опыт российских и зарубежных городов".

"В процессе работы над проектом парка родилась идея ребрендинга парка. Новое название должно подчеркнуть особенность парка, отразить его связь с историческим прошлым города", – добавил он.

Читайте также: Общественники попросили Дугина и Томенко возродить парк "Изумрудный"

Владислав Вакаев, рассказал, что это будет уже четвертый проект. Первый делал архитектор Золотов для прежнего арендатора парка Павла Тулина. Второй – новосибирские архитекторы для нового арендатора ООО "Лидер". Третий проект готовит Петр Анисифоров по заданию городской администрации.

Однако пока не понятно, чей именно проект и за чей счет будет реализован. Судя по всему, дело не прояснится до решения суда по арендатору, которого обвиняют в рубке деревьев.