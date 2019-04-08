Молодые архитекторы разработают новый, уже четвертый, проект парка "Изумрудный". Также они предлагают переименовать парк. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил депутат краевого парламента Владислав Вакаев.
"Группа молодых архитекторов Барнаула решила объединить свои усилия для разработки проекта реконструкции парка. К ним присоединилось также объединение ландшафтных дизайнеров города Барнаула. Включился в работу этого коллектива и я. Творческая группа работает при поддержке маститых архитекторов – Станислава Зенкова и Александра Деринга", – написал Владислав Вакаев.
Детали проекта он раскрывать не стал, к концу апреля это должны сделать разработчики.
Вакаев рассказал, что "концепция парка разрабатывается с учетом современных тенденций развития общественных пространств, с опорой на опыт российских и зарубежных городов".
"В процессе работы над проектом парка родилась идея ребрендинга парка. Новое название должно подчеркнуть особенность парка, отразить его связь с историческим прошлым города", – добавил он.
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Владислав Вакаев, рассказал, что это будет уже четвертый проект. Первый делал архитектор Золотов для прежнего арендатора парка Павла Тулина. Второй – новосибирские архитекторы для нового арендатора ООО "Лидер". Третий проект готовит Петр Анисифоров по заданию городской администрации.
Однако пока не понятно, чей именно проект и за чей счет будет реализован. Судя по всему, дело не прояснится до решения суда по арендатору, которого обвиняют в рубке деревьев.
Комментарии
Оказывается, с парком все плохо из-за названия. "ДБ " конец цитаты. Сергей Лавров.
Верните старое название Меланжевый!
википедия жжот
Современное состояние
В Изумрудном парке имеются 9 взрослых и детских аттракционов; искусственный водоем с прогулочными катамаранами, в который в 2000 году была запущены зеркальные карпы, караси, щуки, окуни[2]; также в парке есть беседки, Барнаульский планетарий. В зимнее время здесь прокладываются лыжные трассы, а летом проводятся различные мероприятия — спортивные состязания, концерты, встречи ролевиков.
проект парка "Изумрудный"
ну а чё? все изумруды стрырили, остались только пни да трава...