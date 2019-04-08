Сезон бесплатных экскурсий завершается в барнаульском парке "Изумрудный". Об этом Amic.ru сообщил кандидат исторических наук, краевед Данил Дегтярев, который выступает в качестве экскурсовода.

"Ориентировочно, 20 апреля планируется провести "Праздник парка", в рамках него будет проведена последняя бесплатная пешая экскурсия. После этого будет перерыв. Если запрос на такие экскурсии в парке сохранится, то мы будем их проводить и дальше, но уже в летнее время и в будние дни по вечерам. На выходных значительная часть горожан будет уезжать на дачи и на отдых за город. А вот после работы прогуляться по парку теплым летним вечером – это более реально", – пояснил Данил Дегтярев.

Бесплатные экскурсии пользуются популярностью у горожан. На первую познавательную прогулку по парку пришло около 50 барнаульцев, на три последующие – порядка 150 человек, на пятую и шестую – по 80 человек.

"Популярность могу объяснить двумя причинами: во-первых, парк – это известное в городе место, некогда любимое место отдыха барнаульцев. И его судьба заботит жителей города. Посещение экскурсии – это не только возможность в очередной раз посетить дорогие сердцу места, но и выразить свою гражданскую позицию. А она простая – парк нужно возродить и снова сделать прекрасным и доступным местом для отдыха. Во-вторых, существует запрос горожан на информацию о прошлом Барнаула. И экскурсии в парке "Изумрудный" удовлетворяют этот интерес", – считает Данил Дегтярев.

Среди других объектов, достойных такого же внимания горожан, историк отметил сереброплавильный завод ("Спичку"), кварталы старого города (которые, по его словам, исчезают буквально на глазах), некоторые части Октябрьского района ("Жилплощадка", ВРЗ). "Это тоже исторически значимые, можно даже сказать – знаковые места для Барнаула. И знать о них должен каждый барнаулец", – говорит Данил Дегтярев.

Напомним, парк "Изумрудный" был создан в 30-е годы XX века, после развала СССР он находился в запустении. Первый арендатор – Павел Тулин (ООО "Парк культуры и отдыха "Октябрьский") появился здесь в 2002 году, но из-за разногласий с мэрией в июне 2016 года парк был передан другому арендатору – Владимиру Фишеру (ООО "Лидер"). В парке началась реновация, которая вызвала возмущение горожан. Из-за массовой вырубки деревьев на Владимира Фишера завели уголовное дело. Сейчас мэрия Барнаула совместно с правительством Алтайского края занимаются разработкой концепции "Изумрудного".