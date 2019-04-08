Матвиенко рассказала, какие качества ценит и не приемлет в людях

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью для приуроченного к ее юбилею документального фильма "Валентина", вышедшего в воскресенье, 7 апреля, в эфире телеканала "Россия-1", рассказала, какие качества в людях она ценит больше всего, а какие не приемлет.

"Достоинство", – указала Матвиенко, отвечая на вопрос о самых ценных качествах. Самым неприемлемым качеством она назвала непорядочность.

Также она высказала мнение о предательстве: "Лев Толстой как-то сказал, когда тебя предали – это все равно, что тебе сломали руки. Простить можно, но обнять уже не получится".

Матвиенко также рассказала, что для нее верность является одним из моральных принципов, которым она никогда не изменяет. По мнению Матвиенко, власть – это "возможность служить своей стране".

Говоря о тех качествах, которые помогли ей в жизни, Матвиенко подчеркнула, что "особого секрета здесь нет". В частности, как она сама отметила, она всегда хорошо училась и является очень трудолюбивым человеком, а также много работала над собой.

Кроме того, Матвиенко обратила внимание на такое свое качество, как упорство, подчеркнув, что для нее нет ничего невозможного: "Если это невозможно, то это потребует больше времени. И дальше, наверное, <…> Это и судьба, не знаю".