Уникальные документы из фондов центрального архива Минобороны, где говорится о боях за Крым во время Великой Отечественной войны, опубликованы на сайте военного ведомства ко дню 75-летия начала Крымской наступательной операции.

"9 апреля (1944 года, – прим. ред.) войска 4-го Украинского фронта перешли в наступление на Крымском полуострове. Уже 11 апреля был освобожден г. Керчь, 12 апреля советские войска вошли в г. Феодосию, 14 апреля заняли г. Судак и достигли юго-восточной окраины г. Симферополя, 14 апреля был освобожден г. Ялта", – сообщает Минобороны.

Отмечается, что часть представленных общественности данных ранее были засекречены. Доступ к ним давался только узкому кругу историков.

В материалах охвачен весь период войны. Документы являются свидетельством кровопролитных сражений за крымские города и огромного значения полуострова для гитлеровских войск.

"Крымский полуостров рассматривался германским командованием как "краеугольный камень восточного фронта". Было принято решение об удержании его при всех обстоятельствах и любыми средствами", – говорится в комментариях к документам. И тем не менее у гитлеровцев на тот момент уже был подготовлен план оставления Крыма. Они назвали его операция "Тигр". К плану этой операции имелось приложение под номером три – план разрушений при эвакуации из Крыма.

Так, в приказе командующему 17-й армией от 3 мая 1944 года, который был захвачен советской разведкой в районе Севастополя, генерал от инфантерии Альмендингер приказывал: "Нам предоставляется возможность обескровить на Севастопольском фронте численно превосходящие силы красных. Я требую, чтобы все солдаты оборонялись до последнего. Плацдарм на всю глубину сильно оборудован в инженерном отношении и противник, где бы он ни появился, запутается в сети наших оборонительных сооружений. Никому из нас не должна даже и в голову прийти мысль об отходе с этих позиций…".

Большинство обнародованных документов касаются хода Крымской наступательной операции. Впервые опубликованы документы об осмотре освобожденных Красной армией Аджимушкайских каменоломен, в которых с мая по октябрь 1942 года держала оборону часть войск Крымского фронта.

В Минобороны добавили, что доступ к архивным документам об освобождении красноармейцами Крыма и героизме его защитников дан с целью "сохранения исторической правды и противодействия фальсификации истории". Публикация этих сведений сведет на нет попытки пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн, подчеркнули в ведомстве.