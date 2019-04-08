Курорты Алтайского края вошли в тройку лучших для оздоровительного отдыха в России, согласно рейтингу, составленному аналитическим агентством ТурСтат.

В основе исследования были результаты анализа популярности и предложений отдыха от курортов за последние пять лет.

Города Белокуриха и Яровое Алтайского края заняли третье место в рейтинге. Лидируют курорты Ставропольского края (Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск), которые ежегодно посещают более миллиона человек. На втором месте бальнеологический курорт Мацеста (Сочи, Краснодарский край).

По данным ТурСтата, рынок оздоровительного туризма в России оценивается ежегодно более чем в 10 миллионов человек.

Курорты Минеральных Вод и бальнеологические курорты России особенно востребованны в межсезонье, а грязевые курорты пользуются спросом летом.