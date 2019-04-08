В России после распределения денежных средств на выплату пособий по рождению первого ребенка остались неиспользованными 3,8 млрд рублей, пишут "Известия".
Речь о ежемесячной денежной выплате на первенца, которая появилась в России с 1 января 2018 года. Семьям с низким достатком (меньше 1,5 прожиточного минимума на человека) деньги перечисляют до тех пор, пока ребенку не исполнится 1,5 года.
В Минтруде пояснили, что средства изначально были заложены с большим запасом. Поэтому 3,8 млрд рублей из федерального бюджета и оказались не распределенными. Это примерно 8% от всей суммы (48,6 млрд рублей). Аналогичная ситуация уже была в прошлом году: тогда на пособия выделили 21,4 млрд рублей, а выплатили только 17,9 млрд – разницу в 3,5 млрд пришлось вернуть в казну.
Пособия за первенцев в 2018 году получили 243,9 тыс. семей, говорится в проекте отчета Минтруда правительству. Пособие в среднем составило 10,5 тыс. рублей. Выплаты назначили 44,4% от общей численности рожденных (усыновленных) первых детей.
Как следует из расчетов чиновников, в 2019 году примерно 349 тыс. семей получат выплаты за первенцев – в среднем по 11,2 тыс. рублей в месяц.
Эксперты рассказали, на что могли бы пойти оставшиеся деньги. По словам юрисконсульта Российской юридической сети Антона Пастушенко, можно сделать круг получателей пособий шире, а также упростить их получение. Все дело в том, что многие неофициально устроенные работники могут сталкиваться с трудностями при оформлении необходимых документов и подтверждении своего месячного заработка.
Создание отдельного фонда, который мог бы распределять неиспользованные денежные средства в малообеспеченные семьи, предложил создать руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве Сергей Рыбальченко.
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Потому, что, во многих случаях, подавшие заявление на получение данного пособия, получали необоснованный отказ.