Фото: пресс-служба ОНФ в Алтайском крае

Более двух тонн макулатуры собрали в Барнауле в воскресенье, 7 апреля, в рамках всероссийской акции "Молодежки ОНФ" #СохранимЛес.

Старые газеты, журналы, книги, картон и другую макулатуру собирали в пяти точках: на территории общежитий аграрного, медицинского, технического университетов и архитектурно-строительного колледжа. Участниками акции стали 237 человек. Это студенческие команды, "серебряные" волонтеры, представители экологических движений, Барнаульской народной дружины, Центра защиты леса и обычные горожане.

"Больше других макулатуры сдали ребята из студенческого строительного отряда "Аграрник". В награду команда получила сладкий приз – торт от компании "Сибтара", которая забрала всю макулатуру на переработку. Мы благодарим компанию за помощь в проведении акции, главная цель которой развитие культуры раздельного сбора мусора. Судя по энтузиазму многих участников акции, эта цель вполне достижима", – сказала координатор "Молодежки ОНФ" в Алтайском крае Валерия Адамова.

Кстати, с результатом 2,2 тонны Алтайский край занял 17-е место среди 76 регионов страны, принимавших участие в акции.