Фото: "Карандин-Арена"

Тренировки для воспитанников СШОР хоккейного "Алтая" и спортсменов КАУ "Хоккейный клуб "Алтай" до 18 апреля будут приостановлены из-за инцидента с ребенком на "Карандин-Арене". Данное распоряжение подписал министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

Поводом для приостановки занятий стало возбуждение уголовного дела по пункту "б" части 2 статьи 238 Уголовного кодекса ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

Как ранее сообщалось, ребенок в Барнауле получил травмы, упав с трибун "Карандин-Арены". Согласно данным следствия, вечером 4 апреля мальчик находился на трибуне с мамой, пока его отец играл в хоккей.

По словам свидетелей, скорую помощь ждали около 40 минут, поскольку машина первой бригады сломалась по пути в ледовый дворец. Мальчика отправили в городскую больницу №1. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья, совершенные в отношении лица, не достигшего 6-летнего возраста").