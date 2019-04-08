Участниками аварии стали четыре машины / Фото: vk.com/act54

Массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло под Новосибирском 7 апреля.

Авария случилась на трассе, соединяющей Академгородок и поселок Кольцово. Как уточняют в паблике АСТ-54, участниками столкновения стали внедорожник UAZ Patriot, минивэн Toyota Spacio, универсал Nissan Wingroad и седан Toyota.

"Все автомобили получили критические повреждения, но больше всего досталось "Спасио". На месте аварии работали врачи скорой помощи, спасатели, пожарный расчет и сотрудники ДПС", – добавляет автор заметки.