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Ужесточение закона для застройщиков: что изменится для барнаульцев

, ИА "Амител"
На рынке долевого строительства большие перемены

Согласно поправкам в законодательстве (214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости"), застройщики обязаны перейти на новую финансовую модель с 1 июля 2019 года. С этого дня компании больше не смогут привлекать деньги дольщиков напрямую – строить они будут на собственные средства или банковские кредиты. Для покупателей должны быть открыты эскроу-счета, где деньги будут лежать в сохранности до заветного часа – ввода дома в эксплуатацию.

Что же делать покупателю новостроек? Ждать июля, идти к застройщику, который уже работает по схеме проектного финансирования или наоборот, поторопиться заключить договор долевого участия без использования эскроу-счетов? Какие из представленных на рынке жилых комплексов будут достраиваться по старой схеме, а какие уже по новой. И каковы преимущества и недостатки нововведений?

Многие эксперты в области недвижимости считают, квартиры по ДДУ с использованием эскроу-счетов обойдутся покупателям дороже.

"Застройщикам придется использовать заемные средства, а переплата по кредиту однозначно будет заложена в цену новостройки, – объясняет Ирина Соустина, сотрудник агентства "Жилфонд". – Как следствие, стоимость квадратного метра в домах с продажами через эскроу-счета может вырасти в среднем на 5-10% в Алтайском крае уже по итогам 2019 года".

Так, специалисты рекомендуют от ДДУ без эскроу не отказываться, но рассматривать проекты на этапах высокой готовности, которые наверняка разрешат достраивать по старым правилам.

Таким образом, если застройщик уже открыл эскроу-счета, – очень хорошо, с ним можно иметь дело. Если еще нет – надо смотреть на его историю и репутацию. Крупные компании, всегда считавшиеся надежными, имеют все шансы получить проектное финансирование и без потерь перейти на новую схему – с ними можно подписывать договор ДДУ. Это значит, что до вступления в силу новых поправок к закону, качественное жилье в центре Барнаула можно купить без значительной наценки. К слову, стоит обратить внимание на обсуждаемый в последнее время проект ЖК "Новый квартал" от СК "Мой Дом". О нем мы писали ранее. Все средства дольщиков этого объекта на сегодняшний день надежно застрахованы.

Еще один важный вопрос: надо ли волноваться и куда-то бежать клиентам, которые уже заключили ДДУ, в том случае, если проект, где они купили квартиру, будет переходить на новые правила? Ответ: не надо. "Тех покупателей, которые уже заключили договоры долевого участия, переход на эскроу-счета не коснется", – объясняет Ирина Соустина.

Ведь если человек заключил ДДУ и перевел деньги на расчетный счет строительной компании, его средства уже поступили к застройщику напрямую. Дольщику не нужно открывать эскроу, а банк не может претендовать на его деньги.

В целом эксперты уверены – опасаться рынка новостроек сегодня не нужно. Не надо бояться ни ДДУ, ни эскроу.

Представители строительных компаний советуют не тянуть с покупкой жилья и высказывают единую точку зрения: после 1 июля цены вырастут. Скорее всего, действительно, в сегменте качественного жилья так и будет: там можно ожидать "урезания" скидок на старте продаж и неплохую ценовую динамику по мере строительства.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

9.04.2019 08:33
krash

Жаль реклаам запрещена, а так...продаю отличную однушку на потоке, с июля ценник вырастет, рекомундую поторопиться . Сам бы жил, да дом хочу. ))

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9.04.2019 08:51
- гость -

ОДНУШКУ! НА ПОТОКЕ!
этож как нужно дожить до дна что бы там покупать жилье

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9.04.2019 09:30
- гость -

9.04.2019 08:33
krash
А теперь вопрос: С какого перепуга цена вырастет у ВАШЕЙ однушки? Т.е., когда "необоснованно" поднимают цены на бенз, жкх, проезд - вы вопите, мол , "какого хрена?", а когда сами, под шумок, ни с того ни с сего хотите обогатиться за чужой счет, то все в порядке?

0  0
9.04.2019 09:32
- гость -

9.04.2019 08:51
- гость -
ну-ка, "уважаемый", расскажите, в каком районе вы проживаете? Вы считаете, что в городе есть благополучные районы? Я - нет. В любом микрорайоне, где есть пара пивнушек - уже неблагополучный. А пивнушки есть ВЕЗДЕ! Так что, поток - не такое плохое место, как вам кажется.

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9.04.2019 09:34
- гость -

странное мерило - пивнушки
вас видимо там чем то сильно долбанули

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9.04.2019 09:46
- гость -

9.04.2019 09:34
- гость -
а какое у вас "мерило"? "У-меня-там-жил-друг"?

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