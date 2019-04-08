Ледоход на Оби в районе Барнаула в этом году может пройти не по классическому сценарию – это связано с изменением структуры льда из-за теплой погоды.

Напомним, что подвижки льда на реке горожане могли наблюдать накануне. Ранее в алтайском ЦГМС порталу Amic.ru сообщали, что ориентировочной датой начала ледохода на Оби в районе краевой столицы является 9 апреля.

"Прогноз относительно даты ледохода у нас остается – 9 апреля. Вчера можно было наблюдать "местный" ледоход. Из-за теплой погоды структура льда рыхлая и пористая, лед очень легко колется. Так что, может быть, классического ледохода, когда идут большие льдины, не будет. Скорее всего, это будут льдинки, смешанные с ледяной кашей", – рассказала порталу Amic.ru начальник отдела гидрологии Алтайского ЦГМС Ольга Прахт.

Что касается длительности ледохода, то собеседница уточнила, что в районе краевой столицы в активной фазе его можно будет наблюдать один-два дня.