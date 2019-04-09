Пятый год подряд Медиагруппа "FM Продакшн" проводит в Барнауле благотворительный марафон "Спасибо за Победу", который направлен на оказание поддержки и помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Третий год нашим партнером в этом проекте становится благотворительный фонд "Облака". Волонтеры фонда – обычные жители города принимают горячее участие в этом проекте и берут на себя, пожалуй, самую ответственную работу: развозят подарки по домам ветеранов. Руководитель фонда "Облака" Джамиля Семененко рассказала, почему ветеранам Великой Отечественной войны необходима помощь, и почему размер пенсии в этом случае не важен.

Корр.: Джамиля, ветераны Великой Отечественной войны часто становятся вашими подопечными?

Джамиля Семененко: Нет, не часто. Основные подопечные фонда "Облака" – это женщины с маленькими детьми, которым нечего есть и негде жить. А с ветеранами мы очень плотно работаем в момент проведения акции "Марафон Победы" совместно с Медиагруппой "FM-Продакшн". Уже третий год подряд мы являемся партнерами проекта. И каждый раз для нас это очень большая и трудная работа, но которая дает просто потрясающий всплеск эмоций. Уже в первый год мы были в полном восторге от результата, который получили.

Корр.: Боюсь, что наши читатели не очень понимают, что значит "очень трудная работа"...

Д.С.: Перед нами стоит задача в течение пяти дней развести по адресам ветеранов около 600 наборов. Это даже для большой курьерской службы достаточно приличный объем. Всю работу мы делим на несколько этапов.

Первый – подготовительный. Наш волонтер становится логистом и разрабатывает карту маршрутов по адресам ветеранов, наносит ее на гугл-карту, чтобы автоволонтер мог по ней ориентироваться.

Второй этап: формируем команду волонтеров, пишем объявления, отвечаем на звонки. В прошлом году у нас работали 95 автоволонтеров, которые брали по 10-15 адресов ветеранов.

Каждому нашему волонтеру мы выдаем удостоверение, при предъявлении которого вместе с паспортом он имеет право войти в квартиру. Так мы оберегаем наших ветеранов от разного рода не вполне порядочных людей. Мы не хотим давать возможность мошенникам подобраться к этой незащищенной категории населения.

Третий этап нашей работы: рассортировка продуктов, которые приобретаются на средства благотворителей.

Кроме того, мы создаем общий чат для волонтеров и кураторов. Наши волонтеры обязаны сбрасывать фотоотчет по итогам своей поездки. Они делают фотографии ветерана, к которому пришли.

Корр.: 95 волонтеров, это внушительно. Люди так легко откликаются?

Д.С.: Да, не приходится никого уговаривать, потому что люди делают это с удовольствием. Они с удовольствием идут общаться с ветеранами, берут с собой детей, чтобы познакомить с живыми героями. И каждый раз это просто буря эмоций. Волонтеры еще от себя покупают какие-то подарки и тоже вручают ветеранам.

И пятый этап – это подведение итогов проекта и награждение волонтеров. Вот такой огромный пласт работы мы выполняем.

Корр.: Некоторые наши читатели спрашивают: а зачем вообще нужно помогать ветеранам? Пенсия, мол, у них хорошая, значит, обеспечить себя могут. Джамиля, как вы могли бы ответить на этот вопрос?

Д.С.: Во-первых, такие вопросы задают люди в возрасте младше 60-ти лет. Когда у меня хорошее настроение, я отвечаю так: а давайте мы поговорим об этом, когда вам исполнится 90. Когда у меня благостное настроение, я пытаюсь объяснить и рассказываю как есть. Ветеран не может сам о себе позаботиться: им всем уже по 90 лет, а то и больше. Это просто надо принять. К сожалению, мы в России столкнулись с огромной бедой и проблемой, которая в последние 30 лет только усугубляется. А проблема такая: после того, как с человека становится нечего взять, то есть он перестает быть рабочей силой – няней, помощником, поваром, экономкой, домработницей, когда он уже не может выполнять даже простую и черную работу по дому, старики становятся никому не нужны. И самое страшное, что в первую очередь они становятся не нужны своим родным. Поверьте, статистика отлучения стариков из семьи в России очень высокая, она приближается к американской статистике. А так как старики не могут за собой ухаживать, а социальное обслуживание с этим тоже не справляется, им просто необходима помощь.

Корр.: И вы сталкивались с таким?

Д.С.: Наши волонтеры сталкивались. В прошлом году во время проекта "Марафон Победы" они приехали к ветерану, а старушка лежала в грязной мокрой постели. Волонтеры помогли ей переодеться, перестелили постель, пытались связаться с родными. Ситуации на самом деле порой возникают страшные. Некоторые родные целенаправленно оставляют стариков в таком состоянии – ждут, когда они умрут и им достанется квартира.

Вы знаете, что в большинстве домов престарелых старики умирают быстро? Два-три года и человека не стало. А знаете почему? Им не хватает общения с близкими, нет рядом родной души. И они угасают. И если мы с вами сейчас не будем выстраивать свои отношения с детьми, мы тоже умрем в собственной моче в доме престарелых. Потому что сейчас все в мире создано для активного человека, молодого и сильного: потребительский рынок, развлекательный, образовательный. А для стариков нет практически ничего.

Знаете, всегда видно семьи, где своих героев боготворят. Когда мы ездили в прошлом году, то встретили только несколько ветеранов, которые были счастливы. Они рассказывали о своих внуках. Вы бы видели, как они выглядят в свои 90 лет – как в 70! Остальные выглядят очень плохо. Да, многие дети делают это неосознанно – просто не могут найти время, чтобы приехать, навестить. А старики угасают. И они не могут воспользоваться своей пенсией, даже просто снять ее не могут. Куда они пойдут?

Корр.: Ужасно грустно.

Д.С.: Знаете, из 550 ветеранов, которых мы объехали в прошлом году, примерно сотня находится в очень тяжелых бытовых условиях. Если бы вы видели, в каком состоянии у них квартиры... Становится стыдно. Понятно, что у соцзащиты не доходят руки и так далее. Да и вообще – кому нужны старики, если они своим родным не нужны? А потому этот проект помогает хотя бы в том, что дарит радость ветеранам. А знаете, как они любят общаться с детьми? Волонтеры брали на встречи своих детей, так сколько историй они рассказывали, показывали свои фотокарточки. Бабулечка одна медали из треснувшей сахарницы достала. "Я буду вас очень ждать в следующем году, если доживу" – сказала. Представляете? Это очень больно – осознавать, что у нас сегодня есть такое.

Корр.: То есть, небольшая помощь – это уже радость?

Д.С.: Да, вы не представляете, как они рады! К ним пришли, их готовы выслушать. И даже небольшая помощь для них – это почти чудо. Представьте сами: дали ветерану квартиру на пятом этаже, без лифта. Да он даже на улицу выйти не может! Как ему по этой лестнице спускаться-подниматься? Вот он год и два, и три в этой квартире. Один! А там умрет. Квартира отойдет родственникам. Да, у ветеранов сегодня хорошая пенсия. Но она для них как мертвому припарка. Они не могут ей воспользоваться. Им другое нужно, им любовь нужна. Старики, как маленькие дети. Присмотритесь: у них даже выражение лица такое – детское. А что нужно маленьким детям, разве деньги?

Ну и представьте, какие у вас самих желания будут в 90 лет? Все болит, трудно двигаться. Ты будешь думать только о том, кто к тебе сегодня заглянет...

Корр.: А были ли истории, когда волонтеры брали таких ветеранов под свою опеку?

Д.С.: Их немного, но они есть. У нас есть ребята, которые подружились с ветеранами, навещают их. Вот уже второй год мы вынашиваем идею, и пока что это только идея социального проекта "Стань другом ветерану". В прошлом году после 9 мая мы даже объявили о ней и наборе волонтеров, получили большой отклик, люди хотели стать другом ветерану, но проект я намеренно отложила. Так как для его качественного ведения и контроля работы нужны силы, в том числе штатный обученный специалист, который будет заниматься только этим проектом. В этом году я хочу предложить Медиагруппе "FM-Продакшн" стать партнером этого проекта. Его цель – повысить качество последних лет жизни ветерана. К этому относятся бытовые условия и его психологическое настроение. И на выходе мы увидим мощные результаты этого проекта: цветущий, улыбающийся ветеран, который, несмотря на всю свою физическую немощность, ведет активный, эмоциональный уровень жизни. У него есть друзья, окружение, которому не нужна его квартира, им хочется только, чтобы он в счастье прожил еще несколько лет.

Как стать автоволонтером проекта "Марафон Победы":

Написать в whatsapp +7-960-961-24-42 сообщение: меня зовут ФИО, я живу вот в таком районе и хочу стать автоволонтером "Марафона Победы".

В течение трех дней заявка будет обработана, и вас пригласят в фонд на встречу и инструктаж.

Медиагруппа "FM-Продакшн" совместно с администрациями Барнаула, Бийска и Горно-Алтайска предлагает вам принять участие в благотворительном марафоне "Спасибо за Победу"! Каждый из вас, дорогие читатели, участники, волонтеры и жители Барнаула, может помочь нам подарить радость ветеранам за их вклад в наше настоящее и будущее. Теперь сделать это очень просто.

Принять участие в благотворительном марафоне "Спасибо за Победу" можно следующим образом:



Вы сами можете закупить продуктовый набор по списку, который мы опубликовали в нашей группе в соцсети "ВКонтакте" и привезти его по адресам:



В Барнауле:

– пр. Социалистический, 109 (офис "FM-Продакшн", график работы с 9:00 до 18:00);

– ул. Гвардейская 1/1 (Медиагруппа "FM-Продакшн", график работы с 9:00 до 18:00);

– ул. Горького, 45 (16-й кабинет, благотворительный фонд "Облака", график работы с 9:00 до 18:00, суббота с 10:00 до 15:00).

Телефон: +7 (3852) 22-99-92



В Бийске:

ул. Спекова, 16 – 2 этаж (Медиагруппа "FM-Продакшн", график работы с 08:30 до 17:00)

телефон: +7 (3854) 555-500.



В Горно-Алтайске:

ул. Григория Чорос-Гуркина, д. 39/8, 2 этаж (Медиагруппа "FM-Продакшн", график работы с 09.00 до 18.00)

Телефон: +7 (388-22) 2-57-57.



Если у вас нет возможности самим купить продуктовый набор, то по реквизитам Медиагруппы можно совершить пожертвование любой суммы, которую вы посчитаете нужным, с сообщением: благотворительный марафон "Спасибо за Победу"!



Благотворитель может перечислить деньги на счет:

В Барнауле:

Для физических лиц:

№ карты: 4276 0216 8012 1956

Номер счета: 40817810102007628007

Банк получателя: АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644

ПАО СБЕРБАНКБИК: 040173604

Кор/счет: 30101810200000000604

КПП 222443001

ИНН 7707083893О

КПО 09101903

ОГРН 1027700132195

Адрес подразделения банка: 656038, БАРНАУЛ, ПР. КОМСОМОЛЬСКИЙ, 106А

Получатель: Шаповалова Александра Дмитриевна

Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за победу"



Для юридических лиц:

ИП Шаповалова Александра Дмитриевна

ИНН: 222212745286

Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

Р/сч: 40802810023100001488

Кор/сч: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

БИК: 045004774

Получатель: ИП Шаповалова Александра Дмитриевна

Назначение платежа: "Пожертвование для благотворительного марафона "Спасибо за победу".

В Горно-Алтайске:

Горно-Алтайское Отделение №8558 ПАО Сбербанк России

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