Пенсионный фонд России назвал два способа для работающих пенсионеров, как получить информацию о том, какой будет пенсия после увольнения, сообщает "Российская газета".
Первый из них – это через личный кабинет на сайте ПФР. Там отражаются сразу два размера – текущий и тот, что будет, когда пенсионер станет неработающим.
Второй способ – это личное обращение в любое отделение Пенсионного фонда.
В ведомстве также уточнили, что новый размер пенсии будет начислен в течение двух-трех месяцев с момента увольнения.
Это связано с пересчетом размера с учетом отчисления работодателей, а также со сроками сдачи ими отчетности.
Комментарии
пока мы доживем до нее - пенсии уже все отменят три раза и отнимут все что накопилось
ПФР назвал два способа узнать размер пенсии
их два, это Первый и Второй
И что с этой информацией делать? ну увижу что у меня пенсия будет 9 тысяч дальше что?
8.04.2019 13:24
- гость -
Готовить организм к низкокалорийной диете.