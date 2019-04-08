Пенсионный фонд России назвал два способа для работающих пенсионеров, как получить информацию о том, какой будет пенсия после увольнения, сообщает "Российская газета".

Первый из них – это через личный кабинет на сайте ПФР. Там отражаются сразу два размера – текущий и тот, что будет, когда пенсионер станет неработающим.

Второй способ – это личное обращение в любое отделение Пенсионного фонда.

В ведомстве также уточнили, что новый размер пенсии будет начислен в течение двух-трех месяцев с момента увольнения.

Это связано с пересчетом размера с учетом отчисления работодателей, а также со сроками сдачи ими отчетности.