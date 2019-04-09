Обещали не кошмарить бизнес налогами, так закошмарили проверками. Такое мнение в беседе с порталом Amic.ru высказал алтайский предприниматель. Сказал скорее в сердцах, имени попросил не указывать. Но позже на многочисленные проверки пожаловались еще несколько собеседников.

Вот что Amic.ru рассказал один из алтайских фермеров:

"Забота государства ощущается: выездные каждые три года, сплошные проверки проходят ежеквартально. Два года назад была проверка, наказали на 2 млн рублей. Не было квартала, чтобы не было проверки. И постоянно что-то находят. У меня прекрасная бухгалтерия, подкопаться трудно. Но они сами говорят: если мы ничего не найдем, значит плохо работаем. Государство выжимает максимально. Люди – это вторая нефть".

Еще один бизнесмен признался, что, несмотря на все упрощения работы системы, работать легче не становится.

Председатель правления НП "Алтайский союз предпринимателей" Юрий Фриц тоже отмечает, что сегодня в этой части стало жестко и сурово.

"Да, предприниматели обращаются, жалуются. Конечно, пристальное внимание налоговой очень нервирует, это всегда мини-стресс. У бухгалтеров вырос объем работы, им постоянно приходят запросы от налоговой, и часто не по самому предприятию, а по его поставщикам, покупателям. Если у контрагента проблемы, то это автоматически транслируется и на тебя. Но где та грань, насколько предприниматель должен нести ответственность за иного предпринимателя?" – сказал в беседе с порталом Amic.ru Юрий Фриц.

Он также добавил, что рвение налоговиков понятно, но ведь не могут все бизнесмены одномоментно стать порядочными, и это надо понимать.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Павел Нестеров проблему считает напряженной.

"Да, налоговая активизировалась в части проверок. Но я не могу назвать их массовыми. Скорее, формат работы ФНС поменялся в более качественную сторону. Ко мне есть такие обращения. Выясняли, проверяли. Есть случаи, когда предприниматель действительно не прав, но есть и такие, когда бизнесмену удается доказать неправоту проверки", – сказал Нестеров.

В конце прошлого года бизнес-омбудсмен провел опрос алтайских предпринимателей. 32% на вопрос о ведомстве, которое больше остальных создает административные барьеры, назвали именно налоговую. Но тут дело не только и даже не столько в проверках, сколько в общефедеральных новшествах, как, например, изменения в использовании контрольно-кассовой техники, рост НДС, расширение оснований для блокировки счетов, рост налогов от кадастровой стоимости имущества. Это все напрягает вместе с ростом административной нагрузки, а главное, с низкими доходами предпринимателей.

Такая ситуация не только в регионе, но и по всей стране: уже три года государство активно занимается выводом бизнеса "на чистую воду". На это есть несколько новых законодательных рычагов. Например, налоговая получила право исключать фирмы из ЕГРЮЛ за недостоверные сведения, которые также стали проверять более внимательно. Стало проще блокировать банковские счета за сомнительные операции. Подчеркнем, что все это без повышения налогов.

Налоговики признают: теперь приходится платить то, что раньше можно было не платить. Ситуацию порталу Amic.ru прокомментировал руководитель региональной налоговой Юрий Куриленко.

"Задача налоговой службы – сделать так, чтобы неуплата налогов недобросовестными игроками рынка не являлась их конкурентным преимуществом, чтобы те, кто выполняет все обязательства, прописанные в Конституции и Налоговом кодексе РФ, не несли убытки от того, что сталкиваются с непорядочными поставщиками и контрагентами", – сказал собеседник.

По его словам, сейчас налоговая имеет серьезный инструментарий для выполнения таких задач – это и новое программное обеспечение, и серьезно изменившаяся за последние годы нормативно-правовая база.

В пример он привел внедренный в 2015 году комплекс автоматизированной системы контроля налога на добавленную стоимость. Это, по словам главного алтайского налоговика, реальный инструмент, который позволяет видеть разрывы в сети технологических цепочек, формирующих добавленную стоимость и реагировать на отказ по уплате. Налоговая научилась видеть неправомерные действия и доводить их до правоохранительных органов и суда.

"Федеральная налоговая служба предоставила налогоплательщикам общедоступный и эффективный инструментарий для самостоятельной оценки налоговых рисков как собственных, так и контрагентов. Повышение качества работы налоговых органов, направленное на защиту добросовестных участников бизнес-среды, ощущают те, кто не считает необходимым следовать общей тенденции прозрачности финансово-хозяйственных операций в целях налогообложения", – добавил Юрий Куриленко.

Он признает: недовольных много, ведь уровень рентабельности при неиспользовании системы налогообложения позволял многое, повышая доходность бизнеса. Но УФНС настроено продолжить работу по обелению бизнеса и темпов снижать не станет. При этом значительно снизилось количество выездных налоговых проверок. Теперь инспектор оперативно в режиме камеральной проверки и сбора пояснений информирует плательщика о проблемах.

"За последние пять лет на выездные проверки мы стали выходить в три раза меньше. По итогам 2018 года из тысячи субъектов предпринимательской деятельности под проверку попало менее двух объектов и то при условии наличия серьезных рисков. В прошлом году налоговые органы Алтайского края сделали около 116 выездов. Только треть из них оказалась с доначислениями менее пяти миллионов рублей. Проверок с доначислениями меньше миллиона рублей уже нет", – сказал Куриленко.

Справка

В 2018 году в регионе было собрано 133 млрд рублей налогов и платежей во внебюджетные фонды. Из них непосредственно в консолидированный бюджет региона поступило около 56 млрд рублей. Собираемость в целом составляет 100%. Кстати, за пять лет по России собираемость налогов выросла в два раза: с 11 до 21 трлн рублей в год. Примерно пятая часть прироста за счет улучшения администрирования.