Полиция в Барнауле задержала мужчину, подозреваемого в краже кроссовок из торгового центра, сообщили в региональном главке МВД.

"Предварительно установлено, что накануне в дневное время в один из магазинов одежды зашел покупатель. Рассматривая товар, подозреваемый решил присвоить себе пару кроссовок. Заметив пропажу, сотрудники магазина обратились в полицию. Сумма причиненного ущерба составила 7500 рублей", – уточняют в ведомстве.

Полицейские задержали злоумышленника, которым оказался мужчина 1986 года рождения. Похищенное имущество правоохранители не изъяли, поскольку подозреваемый продал кроссовки неизвестным на рынке.

По данному факту возбуждено уголовное дело.