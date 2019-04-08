Цены на проживание в Горном Алтае обсуждают пользователи социальных сетей накануне старта высокого туристического сезона. Актуализировал тему известный фотограф Алексей Соломатов, который заплатил на ночевку в небольшой гостинице в Акташе 3450 рублей или почти 50 евро и возмутился несоответствием уровнем цены и сервиса. "За эти, скажем так, невменяемые деньги, телевизор толком не показывает. И что вообще преступление против человечности: Wi-Fi в номере вообще не работает. Кто в теме, вы готовы ехать сюда за такие деньги?", – написал Алексей Соломатов.

Многочисленные подписчики фотографа в facebook.com поддержали тон высказывания и отметили, что "внутренний туризм им не по карману". "Имхо, дороговато. В палатке не хочу, в бане за цену хорошего отеля в Берлине – извините. В целом же поездка в Европу обойдется дешевле. Я люблю Алтай, но не люблю жадин", – написал Денис Греков.

Amic.ru поговорил с представителями сферы туризма о том, как формируются цены на проживание и почему владельцы турбаз в погоне за прибылью все-таки оглядываются на платежеспособность туристов.

Окупить вложения

Владелец базы в Краснощековском районе Алтайского края Александр Медведев:

"Я считаю, что цена неспроста завышена. Это обоснованно. И первое, на что нужно обратить внимание, – это удаленность от "благ цивилизации". Если мы говорим о Чемале, то там конкуренция, а следовательно и уровень сервиса выше. Там постоянный турпоток и человек, сдающий жилье, успевает заработать себе на жизнь и на дальнейшее развитие бизнеса. Грубо говоря, может поставить унитазы, благоустроить территорию, которую сдает туристам. А те люди, которые открывают базы в отдаленных местах, например, в Кош-Агачском и Улаганском районах – авантюристы. Во-первых, туда приезжает меньше туристов, соответственно можно меньше заработать. Чтобы хоть как-то оправдать свои затраты, владельцы баз устанавливают такие же цены, как и везде. Нужно понять тех людей, которые сдают жилье. Они все-таки какие-никакие деньги вложили. Чтобы построить базу в отдаленных местах, и затраты больше: доставка материала дорогая, себестоимость турпроекта возрастает.

При формировании цен на моей турбазе я пытаюсь найти золотую середину между своими затратами и между тем, сколько могут заплатить туристы. Я вложил в строительство прилично денег, мне хочется побыстрее окупить вложения. Но слишком цену поднимать смысла нет, потому что тогда никто не поедет, а поедут к конкурентам. Я предлагаю клиентам два варианта проживания: со своим постельным бельем и с нашим. Очень часто туристы берут с собой простыню, наволочку, пододеяльник, потому что они не занимают много места, но позволяют сэкономить на проживании. И мне так проще: не нужно с ним возиться, кого-то искать, чтобы постирали. Порошок дорогой, электроэнергия дорогая, поэтому стирка обходится недешево".

Спрос превышает предложение

Организатор велотуров по Алтаю Иван Крюков:

"Мне прекрасно понятно ценообразование на базах, которые расположены в основных "матрасных" местах Алтая. Первая причина высоких цен: работа турбаз сильно ограничена по сезону, рабочих дней в году максимум выходит 50-60 – это летние месяцы с середины июня до середины августа, причем заполняются в основном в выходные, майские праздники и Новый год. И все! Причем отдыхающие на 95% – это жители близлежащих городов, которые приезжают в среднем на два дня, так называемые "выходники". При этом хорошую базу приходится содержать весь год – это и отопление, и уборка, и охрана, и благоустройство.

Вторая причина – спрос, превышающий предложение. Из-за локальности мест, к которым удобно подъехать (район Аи, Чемала и северного берега Телецкого озера). Основной поток туристов направляется только туда. Это накладывается на первую причину, когда весь поток людей едет на одни и те же дни и приводит к завышенным ценам.

Все это нормальные рыночные процессы, и избежать их сложно. На туристический сезон это вряд ли повлияет, ведь остаются базы и гостиницы в удаленных уголках Алтая, где хочется провести времени побольше. Да и самое главное на Алтае это никак не гостиничный сервис и не цены на домики вокруг дискотек на Ае. Главное на Алтае – это природа, возможность взять рюкзак и палатку, сесть на велосипед или коня, крепче схватить весло в рафте и отправиться подальше от цивилизации, и от тех мест, где есть какие-то проблемы с ценами на гостиницы".

Понять и простить

Организатор автомобильных туров по Алтаю Евгения Смолякова:

"Не могу однозначно ответить на этот вопрос – да, задирают цены необоснованно, или нет, все хорошо и цена оправдана. На уровне цен в Европе мы проседаем по всем статьям – перелеты, соотношение цена – обслуживание, питание, обустройство тех же троп и мест скопления туристов. Но и наш турбизнес можно понять. Туристический сезон очень короткий – два месяца! Два – с середины июня до середины августа. Это вообще ни о чем. Остальное время либо все закрыто, либо выплачивается сотрудникам зарплата, а на базах никого нет. Разве это бизнес? Поэтому за два месяца пытаются подзаработать. Ну и статья расходов тоже большая. Все ведь зависит от цен на бензин. Полезла цена вверх, сразу дорожает абсолютно все – дрова, свет, продукты. То есть, чтобы выплыть, приходиться поднимать цену. А ведь надо еще отбить деньги, которые ушли на строительство и обустройство. Но есть еще и такой момент – "а все равно приедут". Если это не Манжерок и не Ая, то этот пункт очень работает. Баз за перевалом Чике-Таман сравнительно немного. А турпоток за последние два года очень увеличился. Алтай стал моден. Причем тот Алтай, дальний. И гладя на это, одни берут в аренду озера. Например, одна из баз отвоевала себе право взимать плату за проход через их территорию к озеру. Не имеют права, но, увы. Другие задирают цену на проживание на базах. У кого на что хватает наглости".