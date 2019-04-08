Певец Юрий Лоза прокомментировал скандальное утверждение Алексея Лебединского (известен под псевдонимом профессор Лебединский), что Россия должна "поклониться в ноги Украине и компенсировать убытки", сообщает РИА "Новости".

Лоза выразил уверенность, что таким образом эмигрировавший в США исполнитель самоутверждается в этой стране.

Живя длительное время в Соединенных Штатах, Лебединский стал мыслить как американец, считает музыкант.

"Он должен заигрывать с Америкой, он же там живет, он должен показать лояльность стране, в которой находится, – рассуждал Лоза. – Что он может хорошего сказать про нашу страну?".

Профессор Лебединский получил известность в середине 1990-х годов благодаря таким песням, как "Я убью тебя, лодочник", "Доче", "Там вдали, у метро" и "Учат в школе". В 2000-м музыкант начал профессионально заниматься фотографией. Живет в США с 2004 года.