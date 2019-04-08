Полиция возбудила уголовное дело о незаконном хранении оружия / Фото: 22.мвд.рф

Полицейские в Новоалтайске изъяли в доме местного жителя незаконно хранящееся холодное и огнестрельное оружие с патронами, сообщили в краевом главке МВД России.

В ведомстве уточняют, что накануне поступили данные о том, что во дворе одного из частных домов, расположенного на улице Изумрудной, звучат выстрелы. На место незамедлительно прибыли правоохранители.

Во дворе дома полицейские задержали хозяина усадьбы. У мужчины 1974 года рождения был изъят травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами калибра 9 миллиметров, а также снаряженные патронами три магазина к нему.

Также было установлено, что из пистолета мужчина произвел несколько выстрелов по входным дверям дома, чтобы открыть замки, от которых потерял ключи.

"В доме были обнаружены как законно хранящееся оружие с боеприпасами, так и незаконно хранящиеся патроны, части и комплектующие огнестрельного оружия. Также было изъято 22 ножа. Все изъятое направлено на экспертизу", – добавляют в ГУ МВД.

Кроме того, в переоборудованной под мастерскую одной из комнат дома были обнаружены и изъяты специальные приспособления для изготовления оружия.

По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном хранении огнестрельного оружия. Мужчина определен под подписку о невыезде.