Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества услуг в предприятиях общественного питания, сообщает пресс-служба ведомства. Она будет работать до 28 апреля.

Весь этот период население может звонить в консультационный центр по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный) и задавать интересующие вопросы.

В частности можно будет узнать, какие требования к качеству продукции общепита действуют в России и как там выбрать здоровое питание.

Также сотрудники могут объяснить правила доставки продукции общественного питания по заказу потребителя.

Кроме того, граждане могут научиться оформлять претензии в адрес кафе, ресторанов и других подобных заведений и узнать, куда эти жалобы нужно отправлять.