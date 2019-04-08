Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что есть лишь два типа русскоязычных жителей страны: "рабы и оккупанты", сообщают "Вести".

При этом она заявила, что таким людям нужно "с улыбкой на устах" отказывать в получении образования и приеме на работу.

Таким образом Фарион предлагает отучать украинцев разговаривать на русском языке.

Стоит отметить, что это не первое подобное изречение Фарион. Например, совсем недавно она потребовала посадить в тюрьму кандидата в президенты Владимира Зеленского за использование русского языка.