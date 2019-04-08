Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что есть лишь два типа русскоязычных жителей страны: "рабы и оккупанты", сообщают "Вести".
При этом она заявила, что таким людям нужно "с улыбкой на устах" отказывать в получении образования и приеме на работу.
Таким образом Фарион предлагает отучать украинцев разговаривать на русском языке.
Стоит отметить, что это не первое подобное изречение Фарион. Например, совсем недавно она потребовала посадить в тюрьму кандидата в президенты Владимира Зеленского за использование русского языка.
Комментарии
Небо, не видело такого позорного пацака как она. Кю, просто кю.
Ещё одна БАБА ЯГА ВСЕХ ПОЛИТИКОВ НА ПРОВЕРКУ К ПСИХИАТРУ !
Весна...Обострение.. Без Ломброзо видать неадеквата.
Заметьте, что ни одну целлюлитнодрябложопую шапокляк за подобные заявления не арестовали.
Русские везде прав не имели, и в Прибалтике, и в Средней Азии, и на Кавказе, теперь и на Украине ( интересно, как в Белоруссии и Молдавии? ).
Русских скоро по миру гонять будут как евреев и цыган во времена египетские и средневековые.
Вот отжигает бывшая комсомолка! Интересно, насколько глубоко она перекрасилась?