Работы проводятся на улице Нагорной / Фото: barnaul.org

Строительство нового водопровода начали в барнаульском поселке Новомихайловка в пригороде Барнаула, сообщает пресс-центр городской администрации.

Работы на улице Нагорной проводятся в рамках реализации программы "Развитие инженерной инфраструктуры города Барнаула на 2017-2020 годы".

Общая протяженность сети составит один километр. В настоящее время установлено 40 колодцев напротив каждого жилого дома. Следующим этапом в текущем году запланировано строительство перемычки, позволяющей соединить водопроводную трубу на улице Нагорной с соседней водопроводной сетью.

После завершения работ проблема качества и слабого напора воды будет решена.