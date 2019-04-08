Депутат Алтайского краевого Заксобрания, директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев возглавил региональный Совет сторонников партии "Единая Россия". Такое решение было принято в минувшую пятницу, 5 апреля.

"Мы, сторонники, прежде всего должны быть помощниками в реализации социально значимых проектов партии. Многие из наших региональных координаторов партпроектов, депутатов, закрепленных за нацпроектами, очень активно приступили к реализации своих задач. Каждый из них подготавливает определенную программу действий, и мы в этом вопросе должны оказывать всестороннюю помощь. Сегодня в составе регионального совета сторонников партии присутствуют представители практически каждой из сфер жизни общества. Каждый из вас является авторитетом в своей области, вас поддерживают люди, ваши коллеги", – прокомментировал Сергей Писарев.

Он уверен, что совместная работа значительно повысит эффективность выполнения задач в рамках реализации каждого из 15 проектов "Единой России", действующих в Алтайском крае

Также члены совета выбрали министра социальной защиты Алтайского края Наталью Оськину сопредседателем. А заместителями председателя краевого Союза детских и подростковых организаций Татьяну Величко, главу алтайского Крайсовпрофа Ивана Панова, начальника отдела социальной работы Управления по социальной политике Министерства соцзащиты Наталью Жмылеву.

В президиум совета вошли все вышеперечисленные персоны, а также Юрий Абдуллаев, Нина Шабалина, Лариса Зорина, Антоний Никулин, Евгений Якунин, Николай Якушев.