Депутат Алтайского краевого Заксобрания, директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев возглавил региональный Совет сторонников партии "Единая Россия". Такое решение было принято в минувшую пятницу, 5 апреля.
"Мы, сторонники, прежде всего должны быть помощниками в реализации социально значимых проектов партии. Многие из наших региональных координаторов партпроектов, депутатов, закрепленных за нацпроектами, очень активно приступили к реализации своих задач. Каждый из них подготавливает определенную программу действий, и мы в этом вопросе должны оказывать всестороннюю помощь. Сегодня в составе регионального совета сторонников партии присутствуют представители практически каждой из сфер жизни общества. Каждый из вас является авторитетом в своей области, вас поддерживают люди, ваши коллеги", – прокомментировал Сергей Писарев.
Он уверен, что совместная работа значительно повысит эффективность выполнения задач в рамках реализации каждого из 15 проектов "Единой России", действующих в Алтайском крае
Также члены совета выбрали министра социальной защиты Алтайского края Наталью Оськину сопредседателем. А заместителями председателя краевого Союза детских и подростковых организаций Татьяну Величко, главу алтайского Крайсовпрофа Ивана Панова, начальника отдела социальной работы Управления по социальной политике Министерства соцзащиты Наталью Жмылеву.
В президиум совета вошли все вышеперечисленные персоны, а также Юрий Абдуллаев, Нина Шабалина, Лариса Зорина, Антоний Никулин, Евгений Якунин, Николай Якушев.
Комментарии
Это как? Есть члены, есть сторонники членов?
Ну наконец то хоть кто то в наших деревенских верхах не темная лошадка, ибо Писарева весь город знает как облупленного, и все знают чего от него ждать и как он будет реагировать на разные ситуации.
Дядька, ты что историю КПСС не учил, фильмы революционные не смотрел?
Есть большевики, есть сочувствующие. Они так и назывались: "Ты член партии? Нет, сочувствующий!" . Есть стихотворение "Возьмем к примеру многочлен".
Ладно буду сочувствоватьсторонникам членов.... Эээээ или член с ними?
или член с ними?
С ними давно член, и пенсия в 420 тыс., и зарплата в 2 млн. у вальки-стакан.
8.04.2019 15:46
- гость -
Сторонник партии врагов народа, это уже говорит о многом!
Сторонник партии врагов народа, это уже говорит о многом!
И не только это (волка отжал у людей, что его спасли и вырастили, и многое другое).
Просто связав свою жизнь с партией жуликов и воров Писарев из того, кем был, стал тем, кто есть, в финансовом плане и в карьерном.
Депутатша Яровая, например, вышла из Справедливой России в тьмутаракани, где жила, и вступила в ПЖиВ. В результате из мелкой прокурорши на Камчатке стала - "закон Яровой", "все для доченьки" и сопутствующие депутатские блага в Москвабаде.
Это в Библии Иуда получил по заслугам, а в нашей современной стране быть иудой - единственный способ подняться из нищеты.