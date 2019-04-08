Жительницу Шипуновского района Алтайского края осудили за незаконное хранение оружия, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

На скамье подсудимых 42-летняя женщина, которая в апреле прошлого года обнаружила на территории кладбища мешок с находящимся в нем обрезом, изготовленным из двуствольного гладкоствольного бескуркового охотничьего ружья, модели "ИЖ-58".

"Не ставя в известность членов своей семьи, гражданка отвезла найденное оружие домой, после чего стала хранить его в хозяйственной постройке. После проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции обрез был изъят", – добавляют в СКР.

Свою вину женщина признала и в содеянном раскаялась. В итоге суд приговорил ее к восьми месяцам ограничения свободы.