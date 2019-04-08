В устав военной полиции готовят поправки о расширении полномочий Военной автоинспекции, сообщают "Известия".
В случае принятия нововведений, ВАИ наделят полномочиями фиксировать нарушения ПДД гражданскими лицами.
Сами военные не будут составлять протоколы. В их обязанности будет входить фиксация и передача ГИБДД фото- и видеоматериалов нарушений.
Для этого уже закупается необходимая специальная техника.
Особое внимание ВАИ уделит тем местам, которые находятся вблизи воинских частей и используются при перебазировании военной техники.
Комментарии
Надо ещё камеры орнитологов и зоологов подключить... и эти, в магазинах которые и в банях...
Дык, это лишнее. Камеру завязать на гранатомет и проблем с гражданскими не будет...
Т.е. ГИБДД мало пополняет бюджет, надо еще ВАИ припрячь!