В устав военной полиции готовят поправки о расширении полномочий Военной автоинспекции, сообщают "Известия".

В случае принятия нововведений, ВАИ наделят полномочиями фиксировать нарушения ПДД гражданскими лицами.

Сами военные не будут составлять протоколы. В их обязанности будет входить фиксация и передача ГИБДД фото- и видеоматериалов нарушений.

Для этого уже закупается необходимая специальная техника.

Особое внимание ВАИ уделит тем местам, которые находятся вблизи воинских частей и используются при перебазировании военной техники.