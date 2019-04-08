Президент России Владимир Путин выступает за свободный интернет и эффективное противодействие угрозам киберпреступности, сообщает ТАСС.
Соответствующее заявление от имени главы государства зачитал руководитель его администрации Сергей Кириенко на открытии Всероссийского форума по управлению интернетом.
"Убежден, мы должны и впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечить все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов", – написал Путин.
При этом он выразил мнение, что необходимо пресекать угрозу киберпреступности и размещение контента, нарушающего права граждан и интересы государства.
Лидер страны подчеркнул, что для этого нужна открытость интернет-сообщества и его готовность к конструктивному диалогу.
Комментарии
очень гибридно, контролируем, но выступаем за свободу
Есть ли вообще какой либо смысл в словах данного гражданина, после того что он говорил и того что произошло? Между словами и реальностью связи у него нет, а значит и смысла в словах тоже нет никакого.