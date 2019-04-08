Мужчину госпитализировали в республиканскую больницу / Фото: 04.мвд.рф

Житель Горного Алтая пострадал в результате ДТП, вылетев на пикапе с трассы и врезавшись в дерево.

Как сообщили в республиканском МВД, авария произошла 7 апреля на 490-м километре автодороги Р-256 в Майминском районе, когда 49-летний местный житель, не имеющий права управления транспортными средствами, сел за руль автомобиля Mitsubishi L200.

"Во время движения мужчина не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги, с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель иномарки с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в республиканскую больницу", – уточняют в полиции.

В отношении сельчанина возбуждено дело об административном правонарушении.