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Когда каждый квадрат на счету: какая она – оптимальная квартира для молодоженов

, ИА "Амител"
Жилищный вопрос в начале нового этапа в жизни молодой семьи вполне может быть несложным

Каждая молодая пара, которой не досталось желанных квадратных метров в наследство или в подарок от родственников, рано или поздно начинает задумываться о том, чтобы купить квартиру. Этот момент, безусловно, становится переломным в отношениях, ведь совместная собственность – это больше, чем просто съемная квартира, которую можно сменить при первых же неудобствах.

Безусловен вопрос подчас ограниченного семейного бюджета. Но также выбирать жилье для покупки стоит исходя не из сиюминутных желаний, а основываясь на особенностях натур и характеров обоих партнеров. Чтобы купить квартиру, в которой будет комфортно жить долгие годы, нужно учесть некоторые нюансы. 

Например, какова вероятность, что в скором времени в молодой семье будет пополнение? Много ли друзей, которых захочется приглашать в новое жилье? Нужно ли уединение каждому из партнеров? Или, допустим, кому-то важно учесть особенности квартиры для гармоничной жизни при несовпадении биоритмов.

Эксперт проекта "Правильная застройка" от "Миэль" и "Адалин-Строй" с уверенностью говорит о том, что при создании квартир, рассчитанных на молодые семьи, застройщики также учитывают многие особенности этой категории потенциальных жильцов.

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Автор:
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