Видео: "Катунь 24"

Река Обь в районе Барнаула освобождается ото льда – в эти минуты горожане могут наблюдать активную фазу ледохода.

Напомним, что накануне барнаульцы уже могли заметить подвижки льда на реке.

В алтайском Гидрометцентре ранее отмечали, что из-за теплой погоды структура льда на реке рыхлая и пористая. Это, по словам начальника отдела гидрологии Алтайского ЦГМС Ольги Прахт, может сказаться и на самом процессе ледохода.

Телекомпания "Катунь24" ведет прямую трансляцию ледохода Оби в Барнауле.