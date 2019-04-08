Журналисты ТАСС ознакомились с ответами региональных прокуратур на запросы депутата Госдумы Анатолия Выборного и главы Молодежного парламента при палате Марии Воропаевой о причинах отмены целого ряда рэп-концертов в 2018 году.

Так, в Краснодарском крае концерты Хаски (Дмитрий Кузнецов) были отменены самими организаторами. Правда, этому предшествовало обращение в прокуратуру "о возможной пропаганде противоправного поведения" среди несовершеннолетних.

По результатам проверки выяснилась, что в текстах песен исполнителя есть информация, запрещенная к распространению среди несовершеннолетних, а билеты продавались с возрастным ограничением "16+".

В связи с этим ведомство предостерегло организаторов о возможном нарушении, а те уже решили не рисковать.

Хаски решил утешить собравшихся у клуба, выступив с крыши автомобиля, но на него заявила в полицию владелица транспорта, после чего его задержали.

По аналогичной схеме, только без порчи имущества, прошла отмена концерта Элджея в Якутске.

В его песнях нашли нецензурные слова и оправдание противоправного поведения, в то время как билеты продавались с возрастным ограничением "12+".

В то же время прокуратура республики акцентирует внимание, что на такое решение повлияла также масштабная акция общественности против этого концерта.

"В результате указанных действий Элджей отказался приехать с концертной программой в Якутск, опасаясь за собственную безопасность и безопасность зрителей", — уточнили в ведомстве.

Рекордсменом стала Нижегородская область, где с сентября по декабрь не по причинам, не связанным с проверками со стороны правоохранителей, отменили концерты пяти исполнителей.

"Монеточка" не выступила из-за болезни, Элджей и Matrang – из-за малого количества проданных билетов, Jah Khalib – из-за трагедии в Керчи, "Френдзона" – из-за отмены российского тура, следует из сообщения региональной прокуратуры.