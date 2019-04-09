Выставка Horeca Siberia 2019* пройдет в МВК "Новосибирск Экспоцентр" 10-12 апреля 2019 года. Ее экспонентами станут свыше 50 компаний из России, Республики Беларусь, Венгрии и Чехии. Представители компаний предложат вниманию посетителей оборудование, продукты питания, напитки и расходные материалы для предприятий HoReCа, оборудование и сырье для производства напитков.

Минпромторг НСО и Федерация рестораторов и отельеров Сибири на площадке Horeca Siberia 2019 проведут конференцию "HoReCa SIBERIA: Отель. Ресторан. Туризм", открытый Чемпионат Сибири по кулинарии и сервису и выставку местных товаропроизводителей "Сделано у нас", в которой примут участие 40 предприятий.

В рамках конференции "HoReCa SIBERIA: Отель. Ресторан. Туризм" пройдут лекции для рестораторов, отельеров и представителей сферы кейтеринга, где профессионалы высокого класса поделятся опытом с посетителями.

В числе экспертов: Артур Чистяков, операционный директор Delivery Club, Владислав Мусиенко, основатель и идеолог холдинга Friends Orchestra, Виталий Насоленко, собственник компании "Новые торговые системы" ("Бахетле", "Добрянка"), Яков Пак, маркетолог и эксперт Ассоциации предприятий общественного питания Санкт-Петербурга, шеф-повар Johnny Graham (США), Наринэ Багманян, организатор фестиваля Taste of Moscow**.

На лекториях по ресторанному бизнесу будут говорить о том, почему волнуется опытный ресторатор, о секретах информационной атаки при открытии нового проекта и о том, как заставить всех говорить о ресторане за месяц до старта.

Отельерам эксперты дадут рекомендации по созданию собственной образовательной системы для персонала, по антикризисному управлению объектом, по максимизации прибыли через MICE***-события.

Второй форум "Лучший кейтеринг Сибири" обозначит основные тренды, научит искусству удивлять, расскажет о специфике работы с государственными учреждениями при оказании услуг кейтеринга, о том, как отдать все блюда для банкета на 1600 персон всего за полчаса.

Регистрируйтесь по ссылке – https://horecasib.ru/posetit-vystavku/

Возрастное ограничение 18+

*Хорека Сайбирия 2019 – прим.ред.

**"Деливери Клаб", Френдс Охестра", Джонни Грэхем, Тейст оф Москоу – прим.ред.

***ЭмАйСиИ – прим.ред.