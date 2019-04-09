Фото: Amic.ru / Екатерина Смолихина

Мэрия Барнаула планирует озеленить большой участок Нагорного парка в ближайшие годы, посадив там современный и качественный газон для тихого семейного отдыха. Об этом стало известно на очередном заседании Общественного совета по туркластеру Барнаула.

Так, площадь Нагорного парка – 1 гектар. Это территория, где в прошлом году было снесено полуразрушенное помещение конюшни.

Как сообщил руководитель компании "Зеленый двор" Николай Сверчков, речь идет о рулонном газоне. Также подразумевается установка зеленых скульптур и беседок. На территории площадью в 10 тыс. кв.м предлагается сделать зеленую зону для прогулок и отдыха горожан. Здесь планируют разбить хороший устойчивый к вытаптыванию газон, посадить более 70 деревьев. Часть деревьев (13), которые находятся в аварийном состоянии, заменят на новые. Будут использованы крупномерные саженцы ясеня, красного клена, ели, сосны и другие. Предложено посадить многолетние декоративные растения, на самом газоне можно установить зеленые скульптуры, беседки, а также скамейки и лежаки для отдыхающих.

Заместитель главы администрации Барнаула Вячеслав Химочка сообщил, что из городского бюджета уже были выделены средства на благоустройство Нагорного парка. Здесь вымостили дорожки, установили скамейки, урны и ограждения. Однако выделенной суммы – более 100 миллионов – для полного озеленения Нагорного парка и благоустройства набережной не хватило. Эту работу уже придется выполнять самостоятельно или с привлечением государственно-частного партнерства.

"Выполнен архитектурный каркас территории Нагорного парка: пешеходные дорожки, ограждения, парковки, обустроена система водоотведения, проведено освещение, озеленение в большей части парка. Сейчас требуется выполнить озеленение на участке парка около парковки и продумать функциональное наполнение парка. В этих вопросах ведется планомерная работа", – сообщил Вячеслав Химочка.