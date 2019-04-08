Рыбак под Барнаулом задел удочкой провода и погиб от удара током

Доследственную проверку по факту смерти мужчины на реке Лосиха в Первомайском районе Алтайского края проводят правоохранительные органы.
Тело 47-летнего мужчины было найдено 7 апреля. Согласно версии следствия, мужчина рыбачил на берегу реки и удочкой задел провода линии электропередачи, в результате чего получил поражение электрическим током.
"От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – добавляют в СКР.
Комментарии
Ничёси удочка
8.04.2019 17:17
Другой
Электрическая!
очень частая причина смерти кстати. в основном на жд путях с удочкой
Удочка ток не проводит, леска тоже. Разве, что китайская электроудочка, на которой несколько тысяч вольт.
8.04.2019 19:17
- гость - НЮ НЮ Вы вероятно очень опытный рыбак? Удилище из угле пластика вам ни о чем не говорят? Это далеко не первый случай.
8.04.2019 19:31
- гость -
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Жертва ЕГЭ? Сейчас проверил спининг, сопротивление ноль.