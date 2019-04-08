Крупнейшие российские мобильные операторы Beeline, "МегаФон" и МТС выступили против использования смартфонов со встроенными сим-картами (eSim) на территории России, сообщает "Коммерсантъ".

Представители компаний аргументировали свою позицию вероятностью широкого распространения в РФ интегрированного чипа, на который в качестве "софта" можно устанавливать себе любого оператора, не приобретая сим-карты.

При этом создаются предпосылки для захода на рынок зарубежных операторов и "утекание" денег абонентов за рубеж, считают инициаторы запрета.

"eSim избавляет операторов от необходимости открывать салоны связи и продавать физические sim-карты, – объясняет источник. – Это увеличит конкуренцию со стороны виртуальных мобильных операторов и снизит барьеры для входа на рынок зарубежных вендоров".

В ФСБ поддержали такое начинание компаний, правда, по другой причине. В ведомстве считают, что на интегрированных сим-картах будет сложно применить отечественную криптографию.