Крупнейшие российские мобильные операторы Beeline, "МегаФон" и МТС выступили против использования смартфонов со встроенными сим-картами (eSim) на территории России, сообщает "Коммерсантъ".
Представители компаний аргументировали свою позицию вероятностью широкого распространения в РФ интегрированного чипа, на который в качестве "софта" можно устанавливать себе любого оператора, не приобретая сим-карты.
При этом создаются предпосылки для захода на рынок зарубежных операторов и "утекание" денег абонентов за рубеж, считают инициаторы запрета.
"eSim избавляет операторов от необходимости открывать салоны связи и продавать физические sim-карты, – объясняет источник. – Это увеличит конкуренцию со стороны виртуальных мобильных операторов и снизит барьеры для входа на рынок зарубежных вендоров".
В ФСБ поддержали такое начинание компаний, правда, по другой причине. В ведомстве считают, что на интегрированных сим-картах будет сложно применить отечественную криптографию.
Комментарии
То есть плюсы для населения в таких вопросах никогда не рассматриваются ?!
Нада-же утекания бабла за рубеж они боятся, а работать конкуренто способно они не пробовали или хочется грести бабло лопатой за хреновый сервис!
Ну а насчёт фсб всё ясно, они походу позабыли на чьи налоги живут и для кого работают, шифрование види те ли там не то, противоправными действиями в отношении граждан труднее будет заниматься ага?