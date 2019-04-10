Только два дня – 20 и 21 апреля 2019 года – будет проходить традиционная для Барнаула "Выставка новостроек". Седьмое по счету мероприятие организовано в формате городской ярмарки-выставки, где можно провести время с пользой всей семьей: родители получат консультацию по актуальным вопросам, а дети порезвятся на воздухе.

Здесь представят свои проекты 12 застройщиков – это более 72 домов и жилых комплексов во всех районах Барнаула.

Формат выставки призван сэкономить время и силы людей, которые выбирают недвижимость, планируют покупку или инвестиции. Посетители получат возможность в одном месте выбрать и забронировать квартиру, заказать дизайн будущего жилья, а также узнать много полезной информации о долевом строительстве и тех изменениях, которые происходят в законодательной сфере, регулирующих отрасль. На выставке можно будет увидеть макеты домов, изучить планировки квартир, выбрать материал стен и вид из окна.

"Мы наблюдаем высокий спрос на жилье, причем квартиры востребованы разные, – рассказывает руководитель проекта "Единый центр продаж недвижимости" Марина Ракина. – И если год назад на пике популярности были однокомнатные, квартиры-студии, то сегодня по запросам лидируют 2-, 3-комнатные квартиры. И это понятно, так как покупают их те, кто увеличил семью: кто-то женился, у кого-то родились дети, семьи растут, и теперь им важно получить дополнительную спальню или две дополнительные спальни. На рынке достаточно интересных предложений, в том числе, и для этой категории населения. Мы же хотим, чтобы большее количество людей узнали о новостройках, о надежных застройщиках, чтобы было меньше страхов у тех, кто покупает квартиры в строящихся домах. Ведь не каждый решится вложить средства в строительство дома "на котловане", когда квартира есть только на бумаге и в мечтах. При этом именно на начальной стадии возведения дома застройщики выставляют минимальные, "интересные" цены".

Из новинок выставки – экскурсии по новостройкам. Желающие смогут посетить строительные площадки города и воочию увидеть, как идет строительство, оценить планировки и качество отделки, сравнить варианты разных застройщиков и убедиться в правильности своего выбора.

На выставочной площадке также будет организована работа крупнейших банков, которые расскажут о новых программах ипотеки, помогут подобрать оптимальные условия кредитования для каждого.

Приятным сюрпризом для посетителей выставки станет розыгрыш призов, получить билет для участия можно уже сейчас.

Не пропустите главное событие на строительном рынке Барнаула.

"Выставка новостроек" развернется в Парке спорта по адресу: ул. Энтузиастов, 12в.

Подробности по телефону "Единого центра продаж недвижимости": 8 (3852) 717−100.

Оставьте заявку на http://vsedoma.su/

Справка

Единый центр продаж недвижимости создан членами "Союза риэлторов Барнаула и Алтая". По единому номеру телефона 8 (3852) 717−100 предоставляется полная информация о новостройках в Барнауле, Новосибирске и Республике Алтай. ЕЦПН предлагает квартиры по ценам застройщиков. Услуга по подбору новостроек бесплатная.