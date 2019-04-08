Новый прокурор Алтайского края Александр Руднев был представлен 8 апреля коллективу правоохранительного ведомства.
Напомним, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин назначил Александра Руднева на эту должность на пятилетний срок.
Александр Викторович Руднев родился в 1974 году в селе Нижняя Каменка Алтайского района Алтайского края. В 1996 году окончил Алтайский государственный университет. В органах прокуратуры служит с 1996 года, последовательно замещал должности помощника прокурора района, следователя, старшего следователя прокуратуры района, заместителя прокурора Алтайского района, прокурора Быстроистокского района, прокурора Павловского района, начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной оперативно-разыскной деятельностью Алтайского края. В последнее время Александр Руднев занимал должность первого заместителя прокурора Волгоградской области. За примерное исполнение служебного долга неоднократно поощрялся, награжден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации", медалью "290 лет прокуратуре России".
Комментарии
кем представлен? почему не пишите?
А на его месте мог быть и я. Сам 1973 года в прокуратуре с 1997 года был. Однако не завидую ему. Немного даже жаль
Я тоже мог бы быть маршалом авиации. Но не вышло. Генералами не становятся лучшие, а становятся те, кому суждено. А насчет что тебе его жаль, ты одно слово юрист-лицемер. Генерал это не звание, это счастье, как сказал Витька Антибиотик в Бандитском Петербурге. К тому же пенсия генеральская будет.
8.04.2019 17:39
Безработный юрист
А на его месте мог быть и я. Сам 1973 года в прокуратуре с 1997 года был.
Чучело мяучело, мог бы ты. Вон петька госсен, в 1992 году полковником был и прокурором района, и в 2019 также полковник и прокурор района. А сколько достойных людей в звании майоров на пенсию ушли?