Троих жителей Баевского района Алтайского края будут судить по обвинению в похищении и избиении 17-летнего юноши, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Обвиняемым инкриминируют пункты "в", "г" части 2 статьи 126 УК РФ ("Похищение человека с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия, а также с применением предметов, используемых в качестве оружия").

Согласно версии следствия, в конце декабря прошлого года житель одного из сел Баевского район совместно с двумя друзьями подъехали к дому 17-летнего односельчанина.

"Под вымышленным предлогом мужчины пригласили его выйти на улицу, а затем поместили в багажник автомобиля и вывезли за пределы села. Испытывая личные неприязненные отношения, обвиняемые избили несовершеннолетнего, используя в качестве оружия различные предметы. В результате умышленных совместных действий, сопровождающихся особой жестокостью и издевательством, потерпевшему были причинены телесные повреждения различной степени тяжести", – добавляют в СКР.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.