Один из авторов законопроекта об антироссийских санкциях сенатор Марко Рубио пожаловался на снижении заинтересованности членов Конгресса в ужесточении давления на Россию, сообщает Regnum со ссылкой на Bloomberg.

"Мы сталкиваемся сейчас с некоторой усталостью от санкций", — признал Рубио.

Его соратник Рон Джонсон подтвердил, что в сенате царит нерешительность, которая усугубляется беспокойством о непредвиденных экономических последствиях и отсутствием поддержки у Дональда Трампа.

В связи с этим Джонсон предложил сделать паузу и обдумать, насколько правильными были принятые меры и что еще можно сделать для улучшения ситуации.