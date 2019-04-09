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Двухэтажную квартиру с камином и теплыми полами продают в Барнауле за 14,7 млн

, ИА "Амител"
Жилье площадью 179 квадратных метров находится в элитном доме на улице Партизанской

Фото: avito.ru

Элитную двухуровневую квартиру площадью 179 квадратных метров продают в центре Барнаула за 14,7 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье находится в кирпичном доме на улице Партизанской. Высота потолков – более трех метров.

На первом этаже находятся большой холл с гардеробной и небольшой прачечной, гостиная с камином из камня и роскошной люстрой, просторная кухонная зона, лоджия.

На второй этаж ведет лестница из натурального дерева. На этом уровне расположены две просторные детские с игровой зоной и отдельным пространством для учебных занятий, спальная зона. Также на втором этаже имеется ванная комната с душевой кабиной, санузлом и джакузи.

"Вся мебель – производства Италии, сделана по индивидуальному заказу, на полу дорогостоящий паркет, имеются балконы из гостиной, кухонной зоны и двух спален, в каждой комнате есть кондиционер, все подоконники сделаны из натурального камня, полы с подогревом в ванной комнате и кухонной зоне. Вся мебель и одно парковочное место входит в стоимость квартиры", – отмечает автор объявления.

В парадных полы из мрамора, имеется лифт и места для колясок и велосипедов. По периметру жилого комплекса обустроена система видеонаблюдения, объект находится под охраной и огражден шлагбаумом.

Имеется зона барбекю, игровая зона для детей, бассейн. Удобные подземные и наземные парковки.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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