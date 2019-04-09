Подопечные женщины благотворительного фонда "Облака" теряют свое здоровье из-за тяжелой работы или домашнего насилия. Повреждения позвоночника, ног не дают заниматься физическим трудом. Для высокооплачиваемой работы нет образования и опыта. Шрамы на лице, повреждения зубов отталкивают работодателей.

Чтобы поправить здоровье, нужны деньги. Чтобы работать, нужно здоровье. Замкнутый круг. Есть ли шанс его разорвать, если рядом нет поддержки? Очень мал, особенно когда на руках дети. Так и живут они, потерявшие здоровье женщины, – без надежды…

Алина

Жизнь женщины была непростой с самого детства. Ее и брата с сестрой воспитывал отчим. Мать бросила детей ради другого мужчины. Отчим сильно выпивал, не занимался воспитанием детей, даже не устроил их в школу. Так Алина осталась неграмотной, а значит, без шанса на хорошее образование и достойную работу. Жизнь с мужем, который избивал ее до полусмерти, лишила ее возможности зарабатывать физическим трудом. После всех побоев у Алины начали рассыпаться межпозвоночные диски. Женщина встала в очередь на операцию в Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, но ее отменили, так как у Алины критически низкий уровень гемоглобина. Она может умереть на операционном столе. Чтобы подготовиться к бесплатной операции, Алине нужен препарат "Тотема", который стоит 540 рублей за упаковку.

Настя

Работа по 14 часов без выходных, где женщине приходится таскать на себе тяжелые коробки. Все это привело к тому, что у Насти начали отниматься ноги. Врачи поставили ей диагноз "полинейропатия нижних конечностей" и "периферический парез разгибателей стоп". Эти заболевания, связанные с поражением нервной системы, приводят к снижению работоспособности мышц, ухудшению циркуляции крови в пораженной области, уменьшению чувствительности. Восстановиться полностью Насте уже не удастся. Но все же она может не сесть в инвалидное кресло, если регулярно будет пропивать курс лекарств: аксамон, келтикан, церетон. Всего на сумму 3 500 рублей. Каждый человек хочет ходить, но когда тебе всего лишь 34 и у тебя на руках маленькая дочка, сделаешь все, чтобы хоть немного восстановить свое здоровье.

Лидия Петровна

Женщина-инвалид с сыном-инвалидом. Они вдвоем друг у друга на этом свете. Илюша помогает маме в меру своих возможностей, пусть ему и 18, задержка психического развития делает его похожим на маленького ребенка. У Лидии Петровны почечная недостаточность. Без гемодиализа (процедура очищения крови от токсинов) женщине не выжить. Живут мама и сын на ее пенсию по инвалидности, на эти же средства снимают жилье. С Илюши инвалидность сняли после совершеннолетия, нужно заново проходить обследования и оформлять пенсию. На лекарства денег с трудом хватает, а их нужно покупать каждый месяц. Для коррекции анемии необходимы эритропоэтины альфа, гидроксид железа сахарозный комплекс, фолиевая кислота, витамин В12, для того чтобы не было нарушений фосфорно-кальциевого обмена – карбонат кальция. Всего в месяц 6 624 рубля.

Роскошь – быть здоровым

Каждый понимает, что лечение любого заболевания, будь это даже ОРВИ, стоит не дешево. А если ты обречен на это ежемесячно при ежедневной порции таблеток, то снова и снова нужно находить средства ради надежды сохранить свое здоровье. Ради шанса закончить жизнь не в инвалидном кресле.

Мы рассказали вам всего лишь три истории. Но за прошедшие три месяца работы почти каждая семья, обращавшаяся в фонд, нуждалась в лекарствах.

Про Алину мы уже рассказали. У отца-одиночки Сергея из Быстрого Истока болели дети. Елена с момента болезни сына сама начала принимать гормональные лекарства, чтобы просто оставаться на ногах. Для маленького Савушки, у которого ДЦП, помимо реабилитации, тоже нужны лекарства. Слава с атрезией пищевода постоянно нуждается в лекарствах и особом питании, ведь его кормят с помощью зонда… Только три месяца и 12 историй, где можно поддержать людей с помощью лекарств. А сколько их таких из 100 семей, что находятся под опекой фонда.

И очень часто потребность в лекарствах возникает неотложно. В панике и с бледным, как у мертвеца лицом, Алина пришла в фонд и попросила хотя бы 500 рублей на лекарства. А когда болеют дети, то переживаниям мамы нет предела.

Для "Облаков" очень важно, чтобы была возможность оказывать помощь лекарствами оперативно. Вместо того, чтобы ждать, пока закроется сбор и хотя бы одна семья обретет надежду на здоровье. Для этого нужны средства, чтобы фонд по первой просьбе семьи мог купить необходимые препараты. И чтобы в фонде регулярно была полная аптечка с набором самых необходимых лекарств. Незабываем случай, когда в "Облака" пришел бездомный Максим с обмороженными руками, и сотрудники фонда с трудом нашли для него бинт.

В этом году вы, дорогие друзья, уже помогли фонду собрать средства на лекарства от простуды для ребятишек из подопечных семей. А ведь всего лишь была просьба поделиться теми лекарствами, которые есть у вас дома, но больше не нужны. Вашей отзывчивости нет предела, ведь тогда в фонд поступили пожертвования на сумму более 6 000 рублей. Благодаря вам десятки детей справились с ОРВИ. А сколько раз за все годы работы благотворительный фонд с вашей помощью приобрел как недорогие препараты, так и медицинское оборудование!

Сейчас фонд обращается с просьбой сделать эту помощь регулярной. Помочь сохранить здоровье не одному человеку или семье, а дать "Облакам" возможность поддержать лекарствами десятки людей: заболевших детей, женщин, которые потеряли здоровье не по своей вине. Благотворительный фонд просит поддержать их два месяца и вместе собрать 21 328 рублей, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается.

Реквизиты для перевода с СМС "Будьте здоровы!":

– пожертвование на сайте: www.fondoblaka.com – кнопка ПОМОЧЬ;

– 5469 0200 1268 3240, карта Сбербанка, зарегистрирована на Джамилю А. Семененко (директор фонда);

– по номеру телефона, привязанного к карте Сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А.;

– СМС на короткий номер 3434 с текстом "Облака 100" (сумма после перевода – размер пожертвования, который вы определяете самостоятельно; деньги списываются с телефона);

– по договору пожертвования на расчетный счет фонда через юриста фонда Елизавету Хазову: 8 (3852) 590-180;

– оставить запрос на договор пожертвования по WhatsApp: +79609612442.

Все указанные препараты рекомендованы лечащими врачами подопечных фонда "Облака". Без назначения врачей лекарства не закупаются.

Если у вас есть дома лекарства с актуальным сроком годности, которые вам больше не нужны, вы можете пожертвовать их в благотворительный фонд "Облака". Принести их можно в штаб фонда на Социалистический, 34 (кабинет 101) в будние дни с 10:00 до 17:00. А также в пункт приема вещей на Социалистическом, 64 (ТЦ "На Соборной") каждый день без обеда с 10:00 до 21:00.

Если вы хотите закупить лекарства для конкретной семьи, фонд "Облака" просит сказать о своем желании, связавшись с сотрудниками фонда, которые расскажут, какие лекарства и каким семьям можно купить. Если вы хотите передать лекарства семье лично, то вы сможете сделать это в фонде по предварительной договоренности, но только с согласия семьи.

Благотворительный фонд "Облака"

г. Барнаул, пр. Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание)

Телефон: 8 (3852) 590-180

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